Nord Macedonia-Germania: premier Zaev e ministro Roth, ottima cooperazione bilaterale

- La Macedonia del Nord e la Germania vedono un'ottima cooperazione bilaterale: è quanto ribadito oggi nel corso dell'incontro a Berlino fra il premier macedone, Zoran Zaev, e il ministro tedesco per gli Affari europei, Michael Roth. Secondo quanto riferisce l'emittente di Skopje "Kanal 5", il primo ministro Zaev ha ringraziato la Germania per l'impegno verso il processo d'integrazione europea della Macedonia del Nord e degli altri Paesi dei Balcani occidentali. Zaev ha inoltre menzionato l'ultima edizione del Processo di Berlino che si è tenuto il 10 novembre a Sofia sotto la co-presidenza macedone e bulgara. Zaev ha poi ribadito l'aspettativa da parte di Skopje di poter tenere la prima conferenza intergovernativa con l'Unione europea entro la fine dell'anno, avviando in questo modo i negoziati di adesione. (segue) (Seb)