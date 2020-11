Nord Macedonia-Germania: premier Zaev e ministro Roth, ottima cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Zaev si trova oggi a Berlino, accompagnato dal ministro degli Esteri Bujar Osmani, per ricevere il Premio per i diritti umani 2020 da parte della Fondazione Friedrich Ebert (Fes). Successivamente è prevista una cena di lavoro con alcuni deputati del Bundestag (Parlamento federale) tedesco. Il Consiglio dei ministri dell'Ue si riunirà il 17 novembre per discutere del processo di allargamento e decidere sull'adozione del quadro negoziale con la Macedonia del Nord. Resta contraria a tale adozione la Bulgaria, che vuole prima risolvere le questioni aperte legate al patrimonio storico e linguistico dei due Paesi. Nella giornata di ieri la ministra degli Esteri bulgara, Ekaterina Zaharieva, ha replicato alle dichiarazioni di Zaev secondo il quale "sta diventando sempre più certo che la Bulgaria bloccherà la Macedonia del Nord" nell'avvio dei negoziati con l'Ue. Zaharieva ha replicato che la Bulgaria può dire "no" all'avvio dei negoziati con l'Ue, ma non è contraria all'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea. (segue) (Seb)