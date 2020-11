Nord Macedonia-Germania: premier Zaev e ministro Roth, ottima cooperazione bilaterale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 novembre la Bulgaria ha annunciato di non poter sostenere il quadro negoziale di Skopje con l'Unione europea fino a quando le questioni aperte bilaterali non saranno risolte. La portavoce della Commissione europea Ana Pisonero ha affermato nei giorni scorsi che l'Ue auspica un accordo fra Macedonia del Nord e Bulgaria per le questioni ancora aperte fra i due Stati. La Commissione europea, ha detto Pisonero, resta dell'opinione che entrambe le parti debbano trovare un compromesso e che i disaccordi possano essere in questo modo superati. "Incoraggiamo entrambe le parti a continuare nei loro sforzi per trovare una soluzione ai loro problemi bilaterali", ha detto la portavoce. (segue) (Seb)