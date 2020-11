Covid: Bergamini (FI), proposta Sassoli su debiti rischia di essere assist per frugali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo l'esigenza di rassicurare gli italiani, e non intendiamo entrare nel merito della proposta. Temiamo però che le dichiarazioni del presidente dell'europarlamento Sassoli, rilanciate dal Pd, sulla necessità che l'Europa cancelli i debiti degli Stati membri causati dal Covid possano tramutarsi in un assist per i cosiddetti 'frugali', che potrebbero mettersi di traverso e fare propaganda su questo argomento per non finanziare gli strumenti che la Ue mette a disposizione". Lo afferma, in una nota, deputata di Forza Italia Deborah Bergamini. "Non sono ancora arrivate le risorse del Recovery fund, siamo in una fase molto delicata che richiede massima prudenza. Bene le idee, bene i suggerimenti, bene le richieste purché arrivino nei tempi e nei modi giusti e non ci danneggino", conclude Bergamini.(Com)