Sanità: Ospedale Buzzi domani si tinge di lilla per Giornata mondiale neonati premuturi

- L’ospedale Buzzi, insieme all’Associazione Obm Onlus e all’Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici, quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete e della Giornata Mondiale dedicata ai neonati prematuri hanno pensato di dare un segnale di presenza a tutte le famiglie che si trovano a vivere il diabete o la prematurità del proprio figlio; con questo obiettivo sabato 14 novembre l’ingresso del Buzzi si è illuminato di Blu e martedì 17 novembre si illuminerà di Lilla. Ogni anno in Italia il diabete di tipo 1 e di tipo 2 colpisce più di tre milioni di persone tra cui molti bambini e adolescenti. “È fondamentale dare un segnale di vicinanza alle famiglie dei nostri piccoli pazienti, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ed è contestualmente importante richiamare l’attenzione di tutti sull’emergenza diabete e sulla necessità di combatterla attraverso la conoscenza, gestione e prevenzione” ha dichiarato Alessandro Visconti, direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco. Il 2020, inoltre, segna la 20° edizione della Giornata Mondiale dedicata ai Neonati Prematuri, nata per porre l’attenzione verso questi piccoli grandi guerrieri e i loro bisogni per crescere sani e forti. “È importante sensibilizzare la cittadinanza sui rischi che una nascita prematura comporta, informare sulle strategie di prevenzione e promuovere la ricerca scientifica in questo ambito” sottolinea Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli Sacco. (segue) (Com)