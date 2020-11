Sanità: Ospedale Buzzi domani si tinge di lilla per Giornata mondiale neonati premuturi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le cause delle nascite premature sono diverse, la gemellarità, la fecondazione assistita e in quest’ultimo anno anche l’emergenza Covid-19. A Milano, l’Ospedale Buzzi - centro di riferimento da oltre un secolo per l’assistenza specialistica in campo materno infantile – accoglie ogni anno 500 neonati prematuri nel reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale, dove sono disponibili attualmente 24 postazioni in cui i piccolissimi trascorrono le prime settimane, spesso mesi, di vita. Per questi bambini, sono necessarie cure speciali. Obm Onlus, ogni giorno a fianco del personale medico dell’ospedale, supporta i piccoli insieme alle loro famiglie, integrandoli in un ambiente fatto su misura per loro, con strumentazioni e attenzioni specifiche, per poter affrontare la cura il più serenamente possibile. In questi anni ed anche durante questa ultima emergenza sanitaria, l’attività di sensibilizzazione presso i grandi e piccoli donatori è stata incessante, portando a grandi risultati per attrezzature scientifiche di ultimissima generazione per la terapia specifica dei questi bimbi. Martedì 17 novembre, saranno inoltre consegnati, a tutti i bambini ricoverati in Terapia Intensiva e Patologia Neonatale pensierini mamma / bebè. (Com)