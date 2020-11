Energia: Descalzi (Eni), industria idrocarburi può giocare ruolo di punta nella transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria degli idrocarburi può giocare un ruolo di punta nella transizione non solo energetica, ma anche culturale e tecnologica verso un nuovo modello. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante un evento online organizzato dall’Atlantic Council. “Stiamo affrontando una pandemia che ha trovato il mondo impreparato sul piano economico, sociale e sanitario, e una transizione energetica, industriale e culturale associata al cambiamento climatico: a questo si accompagnano alcuni problemi relativi alla sicurezza energetica che andranno necessariamente affrontati nel quadro della transizione, soprattutto sul piano delle fonti”, ha dichiarato l'Ad di Eni, sottolineando quanto la pandemia abbia contribuito a rendere ancora più evidente il gas tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. “Per trovare una soluzione che tenga conto di tutte queste variabili serve un impegno comune da parte di paesi, istituzioni e industrie, accompagnato ad un quadro regolatorio comune: chiaramente non tutti i paesi sono pronti, abbiamo situazioni differenti a seconda delle aree geografiche”, ha aggiunto Descalzi, ricordando che nonostante gli accordi raggiunti nella Cop21 a Parigi le emissioni di CO2 sono addirittura aumentate. (Ems)