Italia-Onu: Sereni, proteggere le bambine in zone di guerra da orribili abusi

- “I bambini sono la nostra risorsa più preziosa e i loro diritti devono essere protetti ovunque e in ogni situazione”. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni aprendo i lavori della Conferenza internazionale della Rete Universitaria per i bambini nei conflitti (Uncac), organizzata in remoto e promossa dall’Università di Perugia e dall’Istituto di Studi Politici S. Pio X, con la partecipazione della rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la tutela dei bambini nei conflitti Virginia Gamba. Lo riferisce una nota della Farnesina. La Conferenza di oggi analizza in particolare il tema degli abusi contro le bambine nelle aree di guerra. (segue) (Res)