Italia-Onu: Sereni, proteggere le bambine in zone di guerra da orribili abusi (2)

- “Le violazioni contro le bambine nei conflitti armati - ha proseguito Sereni - assumono forme specifiche quanto odiose: violenza, schiavitù e tratta umana, abusi sessuali, gravidanze forzate, prostituzione, matrimoni e, non ultime purtroppo, mutilazioni genitali. Dobbiamo porre un rimedio a tutto questo orrore. Il quarto Piano d'azione nazionale dell’Italia, pienamente in linea con la Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza su donne, pace e sicurezza del 2000, che sta per essere al più presto adottato, avrà un focus speciale in particolare sulle bambine, al fine di proteggerle durante i conflitti e anche dopo la loro cessazione”. Sereni ha aggiunto: “Inoltre, ricordo che, in occasione della 33a Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il nostro Paese si è impegnato a intraprendere tutte le azioni appropriate e necessarie per ridurre l’impatto delle guerre sulla vita dei bambini, presentando un open pledge che ha raccolto un numero molto ampio di adesioni. Su questo tema il nostro impegno è e continuerà ad essere molto forte in tutte le sedi”. (Res)