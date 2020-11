Energia: Descalzi (Eni), puntiamo sulle tecnologie per trasformare il nostro business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione di Eni è iniziata 6 anni fa: stiamo lavorando ad una vera e propria trasformazione culturale dell’azienda, incorporando nella nuova mission tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante un evento online organizzato dall’Atlantic Council. “Puntiamo fortemente sulle tecnologie, su cui in 6 anni abbiamo investito più di quattro miliardi di euro allo scopo di trasformare il nostro business soprattutto nelle aree ad elevata impronta carbonica, come le raffinerie e il comparto chimico”, ha spiegato l'Ad di Eni, sottolineando la necessità di promuovere un cambiamento anche culturale nelle persone dell’azienda relativamente alla transizione. “Abbiamo incrementato gli investimenti, aumentando il numero dei ricercatori a 1.500 e aprendo sette centri di ricerca in Italia, avviando collaborazioni con più di 70 università e centri di ricerca: il nostro obiettivo è di raggiungere un time to market sempre più breve”, ha sottolinea Descalzi. (Ems)