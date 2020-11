Egitto: ministro Pianificazione, 45 per cento posti di lavoro governo occupati da donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore bancario egiziano la percentuale di rappresentanza femminile a livello dirigenziale ha raggiunto il 12 per cento nel 2019, in aumento rispetto al 10 per cento del 2018. El-Said ha aggiunto che la percentuale di dirigenti donne ha raggiunto il 7,1 per cento, che è superiore alla media del 5,4 per cento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). Inoltre, la percentuale di donne direttrici dei quotidiani nazionali ha raggiunto circa il 18 per cento, ha spiegato. Per quanto riguarda l'inclusione finanziaria delle donne, il ministro ha affermato che, secondo gli ultimi studi del governo, la percentuale di donne che possiedono conti bancari ha raggiunto il 27 per cento, mentre nel 2014 era del 14 per cento. Inoltre, le donne egiziane hanno ricevuto il 51 per cento del totale dei prestiti diretti alle microimprese, e la percentuale di donne che non hanno pagato il prestito non ha superato la percentuale dell'1 per cento. (Cae)