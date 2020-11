Ue: ministra Bellanova, di fronte a crisi Covid agire subito con interventi mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare difficoltà e criticità generate dalla pandemia nelle filiere agroalimentari si deve agire subito con interventi mirati. Così la ministra Teresa Bellanova intervenendo sulla crisi dei mercati agricoli all’informale Agrifish che si sta svolgendo in modalità videoconferenza. Bellanova ha identificato in particolare come fondamentale il prorogare per tutto il 2021 la misura eccezionale e temporanea attivata nell’ambito dello Sviluppo rurale per affrontare i problemi di liquidità immediata sia delle imprese agricole che delle piccole imprese di trasformazione, oltre a estendere la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a tutto il 2021 aumentando i massimali di aiuto. “Siamo costretti”, ha esordito Bellanova, “a confrontarci dopo otto mesi di pandemia con una recessione globale: il settore agro-alimentare continua a subire l’impatto negativo delle misure adottate, in particolare a causa delle restrizioni alla circolazione delle persone e della chiusura del canale horeca. Gli agricoltori sono preoccupati e l'incertezza sul futuro incide negativamente su consumi e propensione agli investimenti. Alcuni settori produttivi sono più colpiti di altri, anche perché il crollo della domanda in alcuni casi sta producendo un aumento di scorte che non lascia presagire nulla di buono per i prossimi anni”. (segue) (Res)