Ue: ministra Bellanova, di fronte a crisi Covid agire subito con interventi mirati (2)

- Criticità nel lattiero caseario “con progressiva diminuzione delle quotazioni del latte ed un forte rallentamento delle esportazioni di formaggi e latticini”; difficoltà nel settore avicolo e della carne bovina; diminuzione delle quotazioni dell’olio di oliva “che risente anche della flessione già registrata nella precedente campagna e del relativo incremento delle giacenze”; estrema difficoltà del settore florovivaistico “già pesantemente colpito dalla prima ondata della pandemia”; crisi del segmento vino “sicuramente tra i più penalizzati dalla pandemia e anche dalla recessione globale, dalle crescenti difficoltà di esportazione in mercati come la Russia e dall’incertezza dello scenario per la Brexit”: questo il quadro delineato da Bellanova. “Questa situazione richiede non solo analisi e monitoraggio costante ma anche interventi rapidi, efficaci e concreti”, ”, ha rimarcato la ministra. “Dobbiamo pensare a soluzioni di carattere straordinario. E’ necessario fornire risposte concrete nell’immediato, per evitare che la situazione di difficoltà si trasformi in una crisi irreversibile, dalle conseguenze devastanti, anche sotto il profilo sociale”. E’ la premessa da cui muove il documento presentato dall’Italia per l’adozione di due misure urgenti. (segue) (Res)