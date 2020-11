Ue: ministra Bellanova, di fronte a crisi Covid agire subito con interventi mirati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prima”, ha chiarito Bellanova, “inerente la proroga per tutto il 2021 della misura eccezionale e temporanea attivata nell’ambito dello Sviluppo Rurale, volta ad affrontare i problemi di liquidità, sia delle imprese agricole che delle piccole imprese di trasformazione. Una soluzione in questa direzione potrebbe essere inserita nel regolamento transitorio. Inoltre, pur apprezzando la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a causa dell’epidemia, per aiutare il settore a superare una crisi che nessuno sa quando possa avere fine, ritengo assolutamente necessario estendere la proroga a tutto il 2021 ed aumentare i massimali di aiuto. Interventi utili a dare un segnale di speranza a molte imprese che stanno attraversando un periodo di oggettiva e grande difficoltà”. (Res)