Ue: de Guindos (Bce), banche Eurozona torneranno a livelli redditività pre-crisi nel 2022

- Le banche dell'Eurozona torneranno ai livelli di redditività precedenti alla crisi del coronavirus non prima del 2022. È quanto dichiarato dal vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per de Guindos, la crisi sta costringendo le banche dell'area dell'euro ad accelerare la loro ristrutturazione. “La necessità di affrontare i problemi strutturali è ora più urgente che mai”, ha avvertito il vicepresidente della Bce. È, dunque, “urgentemente necessario eliminare le debolezze strutturali nel settore bancario europeo, riducendo le sovraccapacità e migliorando l'efficienza dei costi al fine di rimediare alla redditività persistentemente bassa”. A tal fine, gli istituti di credito devono lavorare ancora di più per una maggiore efficienza. Secondo de Guindos, il consolidamento del settore bancario dell'area dell'euro attraverso fusioni e acquisizioni è “un'ulteriore possibilità per ridurre la capacità in eccesso” nel comparto. (Geb)