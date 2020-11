Covid: Meloni, non ho bisogno di andare al governo per dare una mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha ribadito il suo no all’ipotesi di un governo di unità nazionale. "Mai cambiato idea su questo tema, non cambia il principio", ha spiegato la parlamentare nel corso della puntata di "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4. "Il lavoro, l’impegno di Fd’I per questa nazione ci saranno sempre - ha aggiunto Meloni -. Non ho bisogno di andare al governo per dare una mano. Non credo che un governo che mette insieme tutto, ed il contrario di tutto, possa mai tirare fuori l’Italia da qualcosa". (Rin)