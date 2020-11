Business news: Regno Unito firma accordi di libero scambio post-Brexit con 47 Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato una nuova serie di accordi di libero scambio con 47 Paesi considerati in via di sviluppo, assicurandosi che le importazioni di beni di largo consumo (come alimenti o capi di abbigliamento) continuino sotto un regime tariffario analogo a quello di cui il Regno Unito ha sinora goduto come membro dell'Unione europea. Secondo quanto dichiarato da un comunicato del governo di Londra, le importazioni di beni nel Regno Unito da questi 47 Paesi non saranno soggette a dazi, allo scopo di "sostenere il loro sviluppo economico attraverso affari e commercio". Secondo stime fornite dallo stesso governo, il Regno Unito avrebbe importato da questi Paesi (attraverso gli accordi stipulati dell'Unione europea) nel solo 2019 otto miliardi di sterline (circa nove miliardi di euro) di capi di abbigliamento e tessuti, e un miliardo in alimenti vegetali (oltre 1,1 miliardi di euro). I Paesi interessati, a seconda del loro grado di sviluppo saranno raggruppati in tre gruppi, e a seconda del loro gruppo di appartenenza saranno soggetti a regimi doganali e commerciali differenti. Alcuni di essi inoltre saranno vincolati all'attuazione di alcuni accordi internazionali (ad esempio, sul rispetto dei diritti umani), e gli accordi entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021, in seguito all'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione europea e alla fine del periodo di transizione, prevista appunto per il 31 dicembre. I Paesi interessati sono: Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centrafricana, Cambogia, Cameroon, Capo Verde, Ciad, Comore, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Congo, Gibuti, Egitto, El Salvador, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giordania, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Isole Cook, Isole Salomone, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palestina, Papua Nuova Guinea, Ruanda, São Tomé & Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan del Sud, Tanzania, Tagikistan, Timor Est, Togo, Tunisia, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. (Rel)