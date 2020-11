Kosovo: premier Hoti, governo ha preso tutte le misure necessarie contro pandemia Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno necessarie in Kosovo ulteriore misure restrittive contro la diffusione di Covid-19 nel Paese a causa del picco dei casi, ha confermato lo scorso 5 novembre il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj, al termine di un incontro con il generale, Michele Risi, comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor). "Visto l'aumento di casi positivi nelle ultime due settimane, saremo costretti a introdurre misure più restrittive. È una valutazione comune che dobbiamo prima di tutto tutelare la salute pubblica, quindi, dobbiamo agire per evitare che la situazione si aggravi ulteriormente", ha scritto Zemak su Facebook. "Ho ringraziato il generale per l'impegno della Kfor per la sicurezza dei nostri cittadini, la pace e la stabilità in tutto il territorio del Kosovo. Dobbiamo agire immediatamente, evitando movimenti inutili, rimanendo a casa e rispettando le misure anti-Covid", ha aggiunto. (Alt)