Speciale difesa: Bielorussia, Stoltenberg, ingiustificato che Minsk usi Nato per repressione

- Tutto ciò che fa la Nato è difensivo, compresa la sua presenza nella regione baltica. Quindi, è "assolutamente ingiustificato e sbagliato il fatto che la leadership della Bielorussia cerchi di usare la Nato come pretesto per reprimere il proprio popolo". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla conferenza di Riga, organizzata congiuntamente dall'Organizzazione transatlantica lettone (Lato), dal ministero della Difesa e dal ministero degli Affari esteri della Lettonia. Stoltenberg ha sottolineato l'impegno della Nato nella regione baltica e ha sottolineato "l'importante contributo" della Lettonia alla difesa collettiva, in Afghanistan e in Kosovo. Inoltre, "la Lettonia è l'esempio degli investimenti nella difesa, spendendo il 2 per cento del Pil in difesa", ha continuato aggiungendo che la Lettonia ospita il gruppo tattico a guida canadese della Nato e ad Adazi le truppe di dieci alleati servono al fianco delle forze lettoni. (Beb)