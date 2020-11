Speciale difesa: Kosovo, Rizzo (M5s), buon lavoro a nuovo comandante Kfor Federici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al generale di Divisione dell'Esercito, Franco Federici, nuovo comandante della missione Nato Kfor in Kosovo. Un grazie di cuore al generale di Divisione Michele Risi per il prezioso lavoro svolto in questo complicato anno al comando dei 3.500 militari della Kfor". E' quanto afferma Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera. "L'Italia è al comando di questa importante missione di pace dal 2013 – ricorda Rizzo – e da ben 21 anni i militari italiani assicurano la sicurezza e la libertà di movimento di tutti i cittadini del Kosovo, nel rispetto della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le truppe di Kfor, composte da 3.500 militari provenienti da 27 nazioni, svolgono un fondamentale ruolo di attento controllo e di deterrenza, mantenendo una presenza diffusa su tutto il territorio con le pattuglie e con appositi team di collegamento e monitoraggio che misurano il polso della situazione anche dal punto di vista sociale ed economico. Il sostegno anche sanitario alla popolazione locale di ogni etnia – conclude Rizzo – ha caratterizzato quest'ultimo anno, aiutando il fragile sistema sanitario locale a rispondere all'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19". (Rin)