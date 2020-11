Balcani: premier kosovaro Hoti, mercato comune è primo passo verso riconciliazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei Paesi dei Balcani occidentali hanno firmato la scorsa settimana due dichiarazioni riguardanti la costituzione di un mercato comune nella regione e un'agenda verde per avvicinarsi ai parametri ambientali dell'Unione europea. I primi ministri di Bulgaria, Macedonia del Nord e Germania, rispettivamente Bojko Borisov, Zoran Zaev e Angela Merkel, hanno accolto con favore i risultati raggiunti dalla presidenza congiunta di Bulgaria e Macedonia del Nord in una fase che vede la presidenza del Consiglio dell'Unione europea affidata alla Germania. Secondo Borisov, gli accordi raggiunti agevoleranno la permanenza delle giovani generazioni nei Paesi di appartenenza. "Questo impedirà alle persone dei Balcani di guardare al futuro all'estero", ha detto il primo ministro bulgaro a proposito della creazione di un mercato regionale comune. "Non dimentichiamo che i Balcani occidentali rappresentano un mercato di circa 20 milioni di persone. Questo darà prospettive ai giovani che attualmente emigrano a ritmo sostenuto e si potrà cercare una risposta adeguata alla crisi demografica", ha detto Borisov. (Kop)