Roma: Pd, su ufficio condono denunciati problemi un mese fa ma Raggi immobile

- "Oltre un mese fa, in commissione Trasparenza scoprivamo che l'ufficio condono del Comune di Roma non riusciva a dialogare con i professionisti del settore. Complice il lockdown, il telelavoro e uno spaventoso pregresso di partiche inevase, la situazione di questo settore ha raggiunto picchi di assoluta e preoccupante inefficienza, chiaramente ascrivibile alla mancanza di strategia della giunta Ragg". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo (Pd) e il consigliere comunale Pd Giulio Bugarini. "Tanto più che, la gran mole di pratiche ferme rallenta terribilmente tutto il circuito dell'edilizia a Roma, dove gli addetti ai lavori non riescono neppure ad ottenere le agevolazioni legate ai decreti rilancio. Un quadro devastante che, appunto, come leggiamo sui giornali di oggi, ha spinto le associazioni di categoria coinvolte a scrivere un appello accorato alla sindaca e all'assessore all'Urbanistica, affinché sblocchino la situazione in qualche modo - continuano gli esponenti Pd -. Ci chiediamo cosa sia stato fatto, dunque, dopo la denuncia della commissione Trasparenza: oltre un mese di assoluto immobilismo, che si somma all'inerzia del quinquennio Raggi. Gli assessori competenti e la sindaca, non solo non si sono degnati di prendere parte alla seduta di commissione del mese scorso, ma hanno chiuso gli occhi di fronte alla nostra segnalazione, senza porsi il problema della necessità di un intervento tempestivo sull'ufficio condono. Motivo per il quale, la situazione è rimasta immutata, con gravi conseguenze per il settore edilizio della Capitale e di tutto l'indotto", concludono.(Com)