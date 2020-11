Mediterraneo: Di Stefano a “Nova”, Italia Paese con forte propensione marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è forse “il Paese che ha più propensione marittima nel Mediterraneo, ma per questo ha anche bisogno che ci sia una gestione pacifica” nella regione. Lo ha detto oggi il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, in un'intervista nella sede di "Agenzia Nova" a Roma. “E’ evidente che mentre per decenni l’Italia è stata insieme alla Spagna l’unica potenza navale nel Mediterraneo, non solo al livello militare ma anche come flotta di pescherecci, nessuno aveva mai discusso la questione della delimitazione delle acque. Si era sempre convissuto pacificamente senza grandi tecnicismi. Ora sta iniziando una corsa alla delimitazione delle acque. Lo ha fatto l’Algeria, lo ha fatto la Grecia, lo ha fatto la Turchia”, ha detto Di Stefano. L’Italia, nel frattempo, ha portato a compimento l’iter di approvazione della proposta di legge per l’istituzione della Zona economica esclusiva (Zee) italiana. “La legge di Iolanda Di Stasio del Movimento 5 Stelle dà al governo la possibilità di definire le Zone economiche esclusive. Noi ad oggi avevano definito soltanto Zone di protezione ecologica. Ora possiamo definire Zone economiche esclusive, sempre tramite il meccanismo della Unclos (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), quindi tramite concertazione. Lo abbiamo fatto ad esempio a est con la Grecia, l’obiettivo è farlo con tutto il resto dei nostri confini marittimi. Come tutte le grandi democrazie mondiali, ci teniamo sempre un miglio o due miglia dietro rispetto ai punti tripartiti per evitare di creare tensione nel Mediterraneo. Siamo sempre noi quelli che cercano di fare accordi che convengano davvero a tutti”, ha concluso Di Stefano. (Asc)