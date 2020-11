Covid: M5s, necessario scorporare e sterilizzare debito pandemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico "contratto dall’Italia e da tutti i Paesi dell’Ue è stato ed è indispensabile alla protezione delle nostre società, dei lavoratori, delle famiglie. Per questo riteniamo necessario che la parte di debito contratta per far fronte alle gravi emergenze innescate dal Covid-19 non pesi sulla situazione economica del Paese, né venga usata in futuro come una leva per condizionarne le decisioni". Lo comunicano in una nota i componenti M5s delle commissioni bilancio e finanze del Senato. "La Bce, che sta opportunamente garantendo acquisti massicci di titoli di Stato - proseguono i parlamentari - potrà individuare la strada più proficua per sterilizzare il debito pubblico da essa detenuto. Per questa via, inoltre, da parte della medesima Banca centrale, di Eurostat e Istat potrà essere valutata una contabilizzazione separata del debito pandemico. Sulla proposta, già formulata nelle scorse settimane da portavoce M5s come il vicepresidente del parlamento Ue, Fabio Massimo Castaldo, e il sottosegretario al ministero dell’economia, Alessio Villarosa, ora finalmente si cominciano a registrare convergenze anche da parte di esponenti del Pd, come il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. Riteniamo inoltre - proseguono gli esponenti M5s - che anche sulla contabilizzazione del debito che si andrà a contrarre per usufruire della componente prestiti del Recovery Fund debba svolgersi un’attenta riflessione. Peraltro si tratta di debiti che serviranno a potenziare gli investimenti, quindi a rilanciare l’economia. Così come siamo lieti di constatare - concludono i componenti M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di palazzo Madama - che lo stesso Sassoli abbia definito anacronistico il Mes, viste le attuali condizioni di mercato, l’allentamento del Patto di stabilità e il lancio dei bond Sure. Anche qui, ci permettiamo di dire: finalmente. E’ la dimostrazione che il nostro non era assolutamente un rifiuto ideologico del Mes. Vogliamo usarne le potenziali risorse? Bene, lo possiamo fare, ma a patto di modificare radicalmente e quindi trasformare un meccanismo che, così com’è, risulta del tutto inadeguato”. (Com)