Sardegna: percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciato un cittadino di Carloforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino di Carloforte è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Cagliari perché percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto non avendo dichiarato patrimoni immobiliari per oltre 287.000 euro, circostanza che lo avrebbe posto in una situazione economica al di fuori dei limiti imposti per la concessione beneficio. A scoprirlo, dopo una serie di verifiche, gli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Iglesias che, oltre a denunciarlo, lo hanno segnalato all'Inps per la revoca del beneficio. L'uomo dovrà restituire una somma pari a 8.865 euro. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno individuato 289 casi di irregolarità nella concessione del reddito di cittadinanza per un importo indebitamente percepito pari a 1.147.243 euro complessivi. (Rsc)