Viabilità: A4 Mi-Bs, annullate chiusure svincolo Sesto San Giovanni

- Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Sesto San Giovanni, che erano previste per quattro notti, a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 16 novembre. Confermate come da programma, le chiusure dell'area di servizio "Lambro nord", tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nelle due notti consecutive di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 21-5 (Com)