Latina: duplice omicidio nel 2012 a Sezze, condannato 63enne, deve scontare 12 anni carcere

- I carabinieri della stazione carabinieri di Latina scalo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Roma, l'uomo, classe 1957, ritenuto il responsabile del duplice omicidio di Sezze. Il provvedimento, con il quale il 63enne è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato emesso in quanto dovrà ulteriormente scontare una pena di anni 12 di reclusione perché condannato per il duplice omicidio dell'allora 40enne Alessandro Radicioli e del 34enne Tiziano Marchionne assassinati la sera del 29 ottobre 2012 nella piazzola dell’area di servizio Eni di Sezze scalo. La sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Latina venne successivamente confermata in appello. La Corte di Assise di Latina lo aveva condannato in primo grado a venti anni di reclusione.(Rer)