Imprese: Generali confermata nel Dow Jones Sustainability Index, riconosciuta sostenibilità di Gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali conferma la propria presenza nel Dow Jones Sustainability World Index e nel Dow Jones Sustainability Europe Index, come riconoscimento dell’eccellenza del percorso intrapreso nell’integrazione della sostenibilità nel core business: ascolto degli stakeholder, solida governance e reporting integrato hanno nel tempo prodotto innovazione sostenibile. Stando al relativo comunicato stampa, Generali è il primo assicuratore europeo ad avere emesso un green bond e tra i primi a definire una strategia sul clima a supporto di una transizione “giusta”, che combina azione climatica e protezione dei lavoratori nei settori più interessati dalla decarbonizzazione. Inoltre, prosegue la nota, da tempo il Gruppo adotta criteri di investimento responsabile, selezionando gli emittenti per i propri investimenti diretti anche sulla base di criteri ambientali, sociali e relativi alla governance (Esg) e attraverso i propri prodotti sociali e ambientali contribuisce a orientare le scelte dei clienti verso comportamenti sostenibili. (segue) (Com)