Imprese: Generali confermata nel Dow Jones Sustainability Index, riconosciuta sostenibilità di Gruppo (2)

- Questi risultati, prosegue la nota, sono il frutto di una cultura aziendale che pone al centro le esigenze degli stakeholder, a partire dai clienti, premia l’eccellenza e promuove l’inclusione delle diversità come leva di innovazione: un modo di fare impresa che Generali interpreta anche oltre il business quotidiano con l’azione di The Human Safety Net, per liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. “La sostenibilità è per noi un elemento fondante della strategia Generali 2021 per favorire la creazione di valore nel lungo termine e l’innovazione: il riconoscimento del Dow Jones Sustainability Index è una ulteriore conferma dell’impegno nei confronti dei nostri stakeholder e delle comunità in cui operiamo come partner di vita”, ha commentato Philippe Donnet, Group Ceo di Generali, aggiungendo che il risultato rappresenta “un ulteriore stimolo allo sviluppo di una società sana, resiliente e sostenibile”. (Com)