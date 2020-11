Medio Oriente: movimento destra Im Tirzu inveisce contro diplomatici Ue a Gerusalemme est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestanti israeliani del movimento di destra Im Tirzu hanno inveito contro il rappresentante dell’Unione europea presso i palestinesi, Sven Kuehn von Burgsdorff, in visita a Givat Hamatos, il quartiere di Gerusalemme est dove Israele ha pianificato di costruire oltre 1.200 unità abitative. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, i manifestanti hanno definito il diplomatico "antisemita" e "sostenitore del terrorismo". L’ambasciatore aveva programmato di guidare una delegazione di diplomatici di 13 Stati membri dell’Ue per protestare contro il piano israeliano. Il rappresentante Ue si è rammaricato per non essere stato in grado di condurre un dialogo costruttivo con i manifestanti. (Res)