Smog: Regione Lombardia, da domani misure temporanee di primo livello in otto province

- Regione Lombardia comunica in una nota che da domani, martedì 17 novembre, saranno introdotte le misure temporanee anti-smog di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle province di Cremona, Pavia, Milano, Bergamo, Monza, Varese, Brescia e Lodi. Considerato il perdurare dei superamenti, i livelli delle concentrazioni e le previsioni non particolarmente favorevoli alla dispersione, come previsto dal protocollo di attivazione, sono introdotte, a partire da domani, le misure temporanee di primo livello nei Comuni interessati in provincia di Cremona e Pavia (sette giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite), in provincia di Milano, Bergamo e Monza (sei giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite), di Varese (cinque giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite) e di Brescia e Lodi (quattro giorni consecutivi con valori di Pm10 sopra il limite). Sono sospese le misure temporanee sul traffico, quindi le limitazioni temporanee per i veicoli euro 4 diesel, tenuto conto della delibera della giunta regionale del 9 novembre 2020 e del fatto che la Lombardia è collocata nello "scenario di tipo 4", in forza delle misure restrittive nazionali introdotte con il dpcm 3 novembre e con l'ordinanza 4 novembre. (segue) (com)