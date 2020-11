Congo-Kinshasa: Ue stanzia altri 20 milioni di euro per riforma polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea stanzia 20 milioni di euro per la Repubblica democratica del Congo (Rdc) dall'11mo Fondo europeo di sviluppo per il programma di sostegno alla riforma della polizia in cinque anni, portando il contributo dell'Ue alla riforma della polizia fino a un totale di 60 milioni di euro. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha sottolineato che la ripresa della riforma della polizia è di fondamentale importanza per aumentare la fiducia del pubblico nelle forze di sicurezza e sostenere lo stato di diritto in tutta la Repubblica democratica del Congo. Questo nuovo programma europeo di aiuti mira a migliorare la governance, la protezione dei diritti umani e gli sforzi per combattere l'impunità e la corruzione. Ha quattro obiettivi specifici: migliorare l'attuazione delle riforme e la responsabilità della polizia; accrescere la professionalità della polizia e della catena della giustizia penale; migliorare la gestione delle risorse umane; e, infine, rendere operativa la polizia di comunità per ripristinare la fiducia del pubblico. La Commissione ha sottolineato che, data l'importanza di riconoscere l'uguaglianza tra uomini e donne e di combattere la violenza di genere, compresa la violenza sessuale, sarà prestata particolare attenzione alle questioni di genere. (Beb)