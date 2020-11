Fisco: Meloni (Fd'I), flash mob in tutta Italia per difendere imprese e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Fratelli d'Italia "protesta in tutta Italia con dei flash mob per difendere imprese, partite Iva e tutti coloro che dovranno pagare ulteriori tasse nonostante il calo del fatturato". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Il governo insiste nella carneficina di imprese e partite Iva, lasciando letteralmente sole categorie dimenticate e senza nessun supporto. Non possiamo permettere che attività siano costrette all'alternativa tra il pagare e il chiudere definitivamente. Fratelli d'Italia - conclude Meloni - rilancia quindi la proposta dell'unificazione degli anni fiscali 2019-2020 e lo spostamento di ogni scadenza e con la possibilità di compensare gli utili del 2019 con le perdite del 2020".(Rin)