Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso ieri sera il Forum del dialogo politico libico a Tunisi senza alcun accordo sul meccanismo per l’elezione del nuovo governo. E' forte la delusione del ministro dell'Interno di Tripoli, Fathi Bashagha, che sperava di essere nominato alla guida del prossimo governo unitario, ma anche per il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, che ambiva a guidare il Consiglio di presidenza. Bashagha è considerato da molti osservatori come il candidato dei Fratelli musulmani libici e del partito di Giustizia e costruzione a Misurata. Egli può vantare forti relazioni con Turchia, Regno Unito, Francia, Italia e Stati Uniti. Recentemente, Bashagha è stato in Egitto in cerca di consenso, ma senza essere ricevuto dall'omologo Mahmoud Tawfik. Il nome del politico di Misurata, ex pilota d'aerei, era emerso con forza per la guida del governo dopo i contatti con Saleh tramite un particolare membro della Camera dei rappresentanti di Bengasi: Fathallah al Saeiti. (segue) (Lit)