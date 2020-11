Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Saeiti è stato recentemente in visita in Turchia, uno dei principali "sponsor" esteri di Bashagha. Contestualmente hanno avuto luogo una serie di telefonate che costruire non solo un rapporto di fiducia la tra Bashagha e Saleh, ma anche per "costruire una vera partnership per salvare la Libia", come riportano oggi media libici. Il sito web "Al Raed", finanziato dal partito di Giustizia e Costruzione e diretto da Abdul Razzaq Al-Aradi, considerato un uomo dei Fratelli musulmani, ha pubblicato un sondaggio di opinione attribuito a un centro chiamato "The Consultative for Studies, Development and Training", sostenendo che Bashagha avrebbe la fiducia di circa metà dei libici. Il sondaggio è peraltro uscito in concomitanza con le sessioni del Forum per il dialogo politico. (segue) (Lit)