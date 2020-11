Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta iniziato il dialogo di Tunisi, un membro della Camera dei rappresentanti, Jibril Ouheida, ha chiesto il veto sulla candidatura di figure "controverse" per le prossime cariche nel Consiglio di presidenza e nel prossimo governo. Le discussioni a porte chiuse all'Hotel Four Season di Gammarth hanno portato al rifiuto di Bashagha da parte della delegazione della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nonostante i Fratelli musulmani avessero offerto a Saleh la guida del Consiglio di presidenza. Secondo indiscrezioni della stampa, libica, a trattare a Tunisi per conto di Bashagha c'erano Nizar Kawan, Mansour al Hasadi e Majida al Falah. Per i media considerati vicino al generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che tiene prigionieri dal primo settembre scorso i 18 pescatori di Mazara del Vallo, l'inviato Onu Stephanie Williams aveva promesso a Bashagha la guida del prossimo governo. Le stesse fonti hanno rivelato che il nome di Bashagha sarà presentato dal partito dei Fratelli musulmani nelle prossime sessioni ufficiali relative alla nomina degli incarichi di governo. Questi stessi delegati hanno chiesto che i poteri del nuovo Consiglio di Presidenza siano ridotti e che il primo ministro abbia ampi poteri. (segue) (Lit)