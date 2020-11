Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Williams ha annunciato ieri il proseguimento delle consultazioni politiche tra le parti libiche tra una settimana, via Internet, alla conclusione dei lavori aperti lunedì scorso, 9 novembre, nella capitale tunisina. La responsabile della Missione di supporto Onu in Libia (Unsmil) ha aggiunto in una conferenza stampa che si è deciso di continuare il dialogo politico perché è "l'unica soluzione alla crisi". Un nuovo incontro con i partecipanti si terrà tra una settimana tramite videoconferenza, per limare le divergenze esistenti tra le parti partecipanti che rappresentano le tre regioni della Libia (Tripolitania, Fezzan e Cirnaica) e raggiungere un accordo sui meccanismi di selezione dei nuovi membri del Consiglio di presidenza, del Governo di unità nazionale e sui nomi delle personalità che assumeranno le cariche più alte. (segue) (Lit)