Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh (5)

- Secondo Hassan al Soghayar , l'ex sottosegretario agli affari Esteri del governo libico dell'est (non riconosciuto al livello internazionale), il Foro di dialogo politico libico di Tunisi è stato "ostacolato dal disaccordo e dalla competizione per la posizione di primo ministro tra quattro candidati di Misurata". Per l'ex sottosegretario, il Forum di Tunisi "non ha portato a nulla e non è stato pubblicato un solo documento ufficiale relativo alla road map". Gli unici documenti pubblicati sono "bozze e anche ciò che è trapelato come definitivo si è rivelato essere la bozza del comitato che doveva redigere il documento finale". Al Soghayar ha spiegato in un post sulla sua pagina Facebook che "non c'è una visione chiara per le elezioni, se non una data falsa che è stata lanciata allo scopo di calmare l'aula e ha incontrato applausi senza meccanismo né tempistica, oltre alla mancanza di una visione chiara di cosa succederà dopo le elezioni e quanto tempo sarà il post elezioni". Al Soghayar ritiene che "non esiste una vera visione per il consenso su una costituzione permanente, e non esiste alcun meccanismo per la candidatura e il consenso per le posizioni presidenziali e governative". (segue) (Lit)