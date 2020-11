Libia: salta l'accordo sul governo a Tunisi, delusi Bashagha e Saleh (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro dell'Alto Consiglio di Stato libico e del disciolto Congresso generale libico del 2012, Abd al Rahman al Shater, ha invece affermato che "nel prossimo futuro un'opera teatrale scritta dalla Williams finirà non appena verranno annunciati i risultati del dialogo di Tunisi". Al Shater ha aggiunto, commentando il Forum del dialogo di ieri, che "non vi rimarrà che un sipario per coprire la vergogna dell'incontro. La Libia inizierà un'altra misera fase di conflitti e dolore". Il deputato libico Ali al Saeedi, infine, ha affermato che il rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, "ha diviso il dialogo politico in più di un approccio per garantire la vittoria del gruppo politico dei Fratelli musulmani, che accetta pienamente di cedere le redini degli affari della Libia alla Turchia". Parlando al sito libico "Al Ain " al termine del Forum del dialogo politico di Tunisi, il membro del parlamento di Tobruk ha spiegato che "l'invito ai partecipanti è avvenuto in una notte senza luna e ed è arrivato a coloro che erano politicamente ingenui, prima che il dialogo fosse costruito su basi ingiuste, poiché tutti sanno che la disputa è tra la Confraternita e il popolo che cerca l'indipendenza". Il politico ha sottolineato che il lavoro della Williams in questo modo "mira a rimuovere i leader nazionali dalla scena politica con decisioni politiche del Comitato per il dialogo che hanno sottratto legittimità alla Camera dei rappresentanti, l'unico organo eletto dal popolo". (Lit)