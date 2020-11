Iran: vicepresidente parlamento, Rohani rafforzi relazioni a est e scambi con Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iran, presieduto da Hassan Rohani, dovrebbe prestare maggiore attenzione ai paesi dell’est invece di “legare gli interessi del paese e del popolo alle elezioni statunitensi”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Majlis (il parlamento dell’Iran), Seyed Amirhossein Ghazizadeh, secondo cui “la politica estera della Repubblica islamica, per garantire i suoi interessi politici ed economici, deve basarsi sulla strategia del guardare a Est e rafforzare le relazioni di Teheran con i paesi confinanti e la regione”. In dichiarazioni riprese dal quotidiano “Tehran Times”, Ghazizadeh – esponente del partito ultraconservatore d’opposizione Fronte per la perseveranza della Rivoluzione islamica – ha anche criticato il presidente Rohani per aver prestato “scarsa attenzione a interazioni e relazioni con paesi africani”. “Alcuni funzionari governativi giustificano le loro mancanze dicendo che il commercio con i paesi africani non è economicamente fattibile per noi, ma questo non è vero, e aumentando gli scambi con gli africani potremmo guadagnare molto denaro”, ha aggiunto il vicepresidente del Majlis. (Res)