Speciale infrastrutture: Tim, al via partnership con Atos per sviluppo Cloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim e Atos, leader mondiale nella trasformazione digitale, hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo di una piattaforma digitale per il Cloud di Tim per la fornitura di soluzioni innovative e la gestione in sicurezza e localizzata in Italia dei dati pubblici e privati. La piattaforma - si legge in una nota - consentirà di fornire alle aziende e alla Pubblica amministrazione velocità, flessibilità e controllo immediato delle informazioni. Grazie a questo accordo, inoltre, le due società si concentreranno sull'implementazione del progetto paneuropeo Gaia-X, in linea con gli obiettivi della Commissione europea sulla protezione dei dati in tutti i settori chiave del mercato. Tim e Atos, da tempo impegnate nel sostenere la crescita del cloud computing, settore in forte espansione, definiranno e implementeranno congiuntamente un modello di cloud ibrido, facendo leva rispettivamente sulle proprie competenze specifiche. La commercializzazione della soluzione è prevista entro la prima metà del 2021. (Com)