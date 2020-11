Speciale infrastrutture: Scamolla (S7) a “Nova”, riapriamo collegamenti per servire comunità russa e italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea russa S7 ha mantenuto l'attenzione sulle esigenze delle comunità russa e italiane che vivono nei rispettivi Paesi e ha deciso di riaprire i voli speciali. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Marzio Scamolla, country manager di S7 Group. La compagnia aerea russa ha riavviato i collegamenti aerei con l'Italia attraverso voli charter settimanali con destinazione Verona. "Abbiamo mantenuto i contatti con tutte le comunità russe presenti in Italia e, non appena è stato possibile, ci siamo messi a disposizione dei clienti che per vari motivi (lavoro, famiglia, studio, salute), avevano la necessità di raggiungere la Russia o ritornare in Italia. Per questo abbiamo lavorato molto per poter garantire un minimo di servizio. Già nel mese di agosto e settembre, abbiamo effettuato alcuni voli cosiddetti 'di rimpatrio' e abbiamo nuovamente pianificato una serie di collegamenti tra Mosca e Verona in modo da dare l’opportunità di viaggiare a tutte quelle categorie che attualmente ne hanno l’autorizzazione", ha dichiarato Scamolla. "S7 Airlines è diventata in pochi anni il punto di riferimento in Italia per i viaggi in Russia grazie alla copertura di ben undici aeroporti Italiani posizionati nei principali capoluoghi regionali. L'Italia è stata quindi sempre per noi una destinazione di estremo interesse che si colloca come la destinazione più servita in Europa”, ha aggiunto il country manager di S7. (Rum)