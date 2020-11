Speciale infrastrutture: assessore Roma, oltre 100 parcheggi riservati al car sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 parcheggi riservati al car sharing a Roma. "Ecco i nuovi parcheggi riservati al car sharing nella nostra città". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, pubblicando una foto di quelli che sono stati realizzati sul Lungotevere. "Altri sono già disponibili su via Marco Polo, alla stazione Ostiense, ai parcheggi di scambio delle metro di Cipro e Anagnina - spiega l'assessore -. Oltre 100 posti che abbiamo posizionato in siti strategici di Roma, tra i quali anche le zone di piazzale Clodio e Castro Laurenziano. Parliamo di parcheggi riservati esclusivamente a chi usa il car sharing: è importante infatti che chi sceglie questo mezzo di trasporto possa trovare un parcheggio in breve tempo. L'obiettivo è promuovere una mobilità sempre più condivisa e diversificata", conclude Calabrese. (Com)