Speciale infrastrutture: riaperte le frontiere e lo spazio aereo tra Tunisia e Libia

- I confini terrestri e il traffico aereo tra Tunisia e Libia hanno riaperto sabato 14 novembre. Un accordo in tal senso è stato raggiunto nei giorni scorsi da una delegazione del ministero degli Affari esteri libico a Tunisi. Entrambe le parti si sono impegnate rispettare i reciproci protocolli sanitari e linee guide. I voli riprendono dopo uno stop di otto mesi causa del coronavirus. La Tunisia ha annunciato il 17 marzo la chiusura degli aeroporti per i voli in entrata, salvo poi riaprire parzialmente il 27 giugno. In tutto il mondo, la pandemia di Covid-19 ha causato più di 1,3 milioni di vittime in 191 paesi. Gli Stati Uniti, l'India e il Brasile sono attualmente i paesi più colpiti. (Tut)