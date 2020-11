Speciale infrastrutture: Tap, Corridoio meridionale gas entra nella fase operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quattro anni e mezzo dalla cerimonia inaugurale dei lavori di costruzione a Salonicco, Tap avvia le operazioni commerciali lungo gli 878 km che attraversano la Grecia, l’Albania, il Mare Adriatico e l’Italia. Un team di professionisti del settore ampio e multidisciplinare, si legge in una nota, ha lavorato con competenza ed efficacia in condizioni sfidanti per consegnare nei tempi previsti e in piena sicurezza un'infrastruttura energetica strategica per l’Europa e i Paesi attraversati. Tap è il tratto europeo del Corridoio Meridionale del Gas, un’infrastruttura in grado di trasportare 10 miliardi di metri cubi all’anno di nuove forniture di gas dall'Azerbaigian verso i mercati europei. Tap opera in linea con standard di qualità, salute, sicurezza e ambiente riconosciuti a livello internazionale ed è stato progettato e realizzato con la possibilità di raddoppiare la sua capacità di trasporto a 20 miliardi di metri cubi all’anno. (com)