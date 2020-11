Speciale infrastrutture: Etihad non utilizzerà A380 per sostenere calo domanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina Etihad non farà volare la sua flotta di Airbus A380, nel quadro di una strategia volta ad adottare un modello di business più flessibile per far fronte alle difficoltà derivanti dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". “Mentre Etihad continua a concentrarsi sulla ripresa e sulla ricostruzione della nostra rete globale, continueremo a basarci sull’efficienza e i vantaggi dei nostri aerei a fusoliera larga”, ha detto una portavoce di Etihad. In precedenza, questo mese, Etihad aveva annunciato la propria ristrutturazione e trasformazione in compagnia “di medie dimensioni e a pieno servizio”, allo scopo affrontare le conseguenze della pandemia, che ha duramente colpito il settore del trasporto aereo. (Res)