Lavoro: Fnp Cisl Bergamo, basta rinvii per perequazione sulle pensioni

- “L'unica politica praticata verso i pensionati dai governi in questi anni, di qualsiasi colore essi siano, è la politica del rinvio con solenni promesse a cui ormai nessun pensionato crede più”. Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo in un comunicato commenta la decisione che differisce la rivalutazione delle pensioni, così come prevede una bozza in circolazione della legge di bilancio. Si tratta del meccanismo di adeguamento delle pensioni al costo della vita, meccanismo che il più delle volte, spiega il sindacato, per ragioni contabili, è stato disatteso. La perequazione riguarda soltanto le pensioni con assegni fino a quattro volte il minimo (515.07 lordi), e a Bergamo l’avrebbero utilizzato in 183.463, su un totale di 203.191 pensioni di vecchiaia pagate. In pratica, poco meno di 20mila pensionati (quasi tutti uomini) percepiscono pensioni più alte. Per gli altri, l’assegno medio è di 1.333,62 euro, ma le pensioni femminili sono a 812,13 euro. “La vicenda della perequazione è emblematica (tra l'altro per quest'anno potrebbe essere a zero, se vengono confermati i dati): un buon accordo finalmente firmato per 2017, disatteso da subito, poi di anno in anno la promessa per l'anno dopo, ora il rinvio al 2023. E non è diversa la questione del recupero fiscale, rinviato di un anno per i pensionati e ora rinviato nuovamente al 2022, perché rientreremo nella 'riforma complessiva'. Fnp Cisl chiede che si ponga immediatamente mano al testo della manovra, restituendo fin dal 2021 ai pensionati il diritto ad una equa rivalutazione dei trattamenti previdenziali particolarmente sollecitati dall’andamento congiunturale per effetto della pandemia in corso” si legge nella nota del sindacato.(Com)