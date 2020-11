Usa: Trump, il riconteggio in Georgia è una farsa, non verificano le firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconteggio manuale delle schede in corso in Georgia, dove è stata attribuita la vittoria al democratico Joe Biden per un margine di 14 mila voti, è “una farsa”, perché non vengono ispezionate e verificate le firme sulle buste dei voti inviati per corrispondenza. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che continua a contestare i risultati del voto dello scorso 3 novembre. “Il falso riconteggio in corso in Georgia non significa niente, perché non consentono che le firme vengano ispezionate e verificate”, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca uscente ha anche fatto nuovamente riferimento alla “sentenza consensuale” che, a suo dire, è incostituzionale e impedisce la verifica delle firme. Si tratta di un’argomentazione contestata dal segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, secondo cui “non solo è del tutto possibile comparare le firme, ma è anche obbligatorio per lo Stato”. La “sentenza consensuale” è un accordo legale raggiunto a seguito di un esposto del Partito democratico e, tra le altre cose, induce i funzionari elettorali a contattare gli elettori (via telefono, via posta o via email) in caso di problemi con la firma. (Nys)