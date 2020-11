Sardegna: crolla un balcone su due operai a Pirri, morto un 54 enne e ferito gravemente il nipote di 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un 52enne di Gesico, Antonello Zedda, la vittima di un incidente sul lavoro verificatosi intorno a mezzogiorno e mezza in via Tamburino Sardo a Pirri, frazione di Cagliari. Zedda, titolare di una ditta edile di Gesico stava svolgendo dei lavori sulla facciata esterna di una palazzina a due piani quando è stato travolto dal crollo del balcone del primo piano. Insieme a lui il nipote, Francesco Zedda, 18 anni, che è rimasto gravemente ferito: il ragazzo, soccorso dai condomini e poi dall'équipe medica del 118 accorsa sul luogo, è stato ricoverato all'ospedale Brotzu. Le sua condizioni sono stabili. I Vigili del Fuoco hanno poi recuperato il corpo di Antonello Zedda rimasto schiacciato dal balcone. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Pirri e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro che hanno avviato un'indagine per stabilire eventuali responsabilità. Secondo le prime testimonianze, Antonello e Francesco Zedda prima del crollo stavano utilizzando un martello pneumatico. (Rsc)