Speciale difesa: Egitto e Sudan avviano esercitazioni aeree congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Sudan ed Egitto sono impegnati in esercitazioni aeree congiunte nella base di Merowe, nel nord del Sudan. Avviate nel fine settimana, riferisce la stampa egiziana, le esercitazioni sono note sotto il nome di "The Nile Eagles 1" e proseguiranno fino al prossimo 26 novembre. Sono i primi esercizi militari di questo tipo fra i due Paesi vicini dagli anni '70, quando si tennero sotto l'allora presidente sudanese Jafar al Nimeri, che prese il potere con un colpo di Stato. "Le esercitazioni aeree congiunte riguarderanno molte attività, tra cui la pianificazione e la gestione di combattimenti aerei comuni, operazioni offensive e difensive da parte degli aerei da combattimento multiruolo dei due Paesi. Inoltre, le forze aviotrasportate condurranno esercizi di ricerca e salvataggio in combattimento", ha detto in un comunicato il portavoce dell'esercito egiziano. I capi dell'esercito del Sudan e dell'Egitto si sono incontrati nella capitale sudanese Khartum lo scorso 31 ottobre e hanno deciso di rafforzare la cooperazione militare congiunta. L'addestramento cade mentre l'Etiopia è impegnata in un conflitto militare con lo Stato regionale del Tigrè che rischia di destabilizzare l'intero Corno d'Africa, e a pochi giorni dal fallimento dei colloqui tra Sudan, Egitto ed Etiopia sulla Grande diga della Rinascita (Gerd), progetto etiope che ha messo in crisi le relazioni con i Paesi vicini, con l'Egitto in particolare. (Cae)